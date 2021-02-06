İstanbul Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.
Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedibirlerine aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi.
Bazı gençlerin maske takmadığı, görüldü, Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, uzaklaştı.
Avcılar'da yol kenarında maskesiz ve mesafesiz eğlence: Dans edip, halay çektiler https://t.co/afhVmOWWK6 pic.twitter.com/W9D5jyQee2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021
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