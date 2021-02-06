Kastamonu’da direksiyon başında uyuyakalan sürücü 25 metrelik uçuruma yuvarlandı

İstanbul’da pazaryerinde tezgah açan Aziz K., ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı. Aziz K., İnebolu’nun Korupınar köyüne geldiği sırada direksiyon başında uyuyakalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da direksiyon başında uyuyan sürücü 25 metrelik uçuruma yuvarlandı https://t.co/QdCpPOmXWi pic.twitter.com/1rdeEPdkWV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 6, 2021

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