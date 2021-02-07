'Twitter CEO'su Dorsey, kariyerinin ilk aşamalarında teknolojiyi bırakıp moda tasarımcısı olmayı düşündü'

CNBC Make It'in haberine göre, 2000'li yılların başında henüz Missouri'li basit bir kod yazılımcısı olan Jack Dorsey, moda tasarımında bir kariyer yapmak yada bir masaj terapisti olmak için teknoloji endüstrisini terk etmeyi düşündü.

Söz konusu yıllarda kısa, gerçek zamanlı paylaşımların yapıldığı bir web platformu konsepti üzerinde çalışan Dorsey'in bu çalışmaları, 2006'da Twitter'ı ortaya çıkardı. Ancak Twitter'ı kurmadan önce yaşadığı başarısızlıklar, Dorsey'i farklı alanlarda çalışma düşüncesine itti.

New Yorker'a verdiği bir demeçte Dorsey, söz konusu süreci anlatırken "Tam bir başarısızlık gibi hissetmiştim" ifadelerini kullanmıştı. Twitter'ı faaliyete geçirmeden 1 ay önce, Dorsey'in Noah Glass'a geleceğe dair planlarından bahsettiği belirtildi.

Nick Bilton'un “Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal" kitabında yer verilen ifadelere göre Dorsey, Glass'a "Teknolojiyi bırakıp moda tasarımcısı olacağım" dediği kaydedildi. Hatta Dorsey San Francisco'daki bir moda okulunda eğitim aldı, ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçti.

Hali hazırda Twitter ve Square platformlarının CEO'su olan Dorsey'in Forbes verilerine göre 12.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Ancak Dorsey'in moda tasarımına olan ilgisinin tamamen sona erdiğini söylemek mümkün değil.

So impressed by Rick Owens. Straightforward, dark, cool. Stunningly unique. http://t.co/eDUsGGVu — jack (@jack) October 8, 2012

find yourself someone who looks at you like @jack looks at Rick Owens pic.twitter.com/k3gJPmHV81 — AGOSTINHO ⚔️ (@agostinhozinga) June 20, 2019

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