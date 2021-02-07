Uçaktan inen yolcu İstanbul Havalimanı'nda bankın üzerinde doğum yaptı

Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

DHA'nın haberine göre Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.