Acil servise taşınan yaralı sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip, yumrukladı

Aksaray’da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan kişi, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramanı sedye üzerinden önce teklemedi sonra da kameramana yumruk attı.

Veyis C. kız arkadaşı Nuray Ç.'nin arkadaşı Hakan B.'nin evini basarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C. yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı.

İHA'da yer alan bilgiye göre olay sonrası yaralı, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan yaralının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi.

Acil servise taşınan yaralı sedye üzerinden kameramana tekme ve yumruk attı https://t.co/0RihPymPSy pic.twitter.com/P0psWLtvsI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 7, 2021

Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan yaralı yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.