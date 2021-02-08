Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan akademik Nature dergisinin bir çalışmasını paylaştı. Tarhan paylaşımında 'Transseksüalitenin teorik temeli çöktü' ifadesine yer verdi.

Nevzat Tarhan Twitter üzerinden Nature dergisine atufta bulunarak bir paylaım yaptı. "Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı. Transseksüalitenin teorik temeli çöktü. Nature’dan" ifadelerini kullana Tarhan, dergide yayınlanan yazının başlığını da paylaştı: 'Eşcinsel geni' yok: İnsan cinselliğinin genetik temelini ele alan büyük çalışma.'

Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı. Transseksüalitenin teorik temeli çöktü. Nature’dan



No ‘gay gene’: Massive study homes in on genetic basis of human sexuality https://t.co/DSew2uFZSf — Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) February 7, 2021

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