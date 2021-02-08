Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı

Nevzat Tarhan Twitter üzerinden Nature dergisine atufta bulunarak bir paylaım yaptı. "Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı. Transseksüalitenin teorik temeli çöktü. Nature’dan" ifadelerini kullana Tarhan, dergide yayınlanan yazının başlığını da paylaştı: 'Eşcinsel geni' yok: İnsan cinselliğinin genetik temelini ele alan büyük çalışma.'
Bilim üçüncü cinselliğin olmadığını 500.000 kişi üzerinde değerlendirip yayınladı. Transseksüalitenin teorik temeli çöktü. Nature’dan— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) February 7, 2021
No ‘gay gene’: Massive study homes in on genetic basis of human sexuality https://t.co/DSew2uFZSf
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