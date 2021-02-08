Orijinal 45 yıllık ahşap kasalı Apple-1 bilgisayar 1.5 milyon dolara satılıyor

‘Apple-1’ bilgisayarı Apple adıyla kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından satışa sürülen ilk ürün olma özelliği taşıyor. 1976’da piyasaya 666.66 dolar fiyatla sürülmüş olan bilgisayar, online müzayede sitesi eBay’de orijinal fiyatının 2 bin 250 katı fiyata satılmak üzere.

Çalışır durumda olan cihaz, bilgisayarın bir modeli 1978’de almış olan ABD’li Krishna Blake tarafından satılıyor. Bilgisayarın yanında kullanım kılavuzu ve kaset düzeneğinin yanı sıra o dönem Steve Jobs’un bilgisayarla kullanım için önerdiği Sony TV-155’de yer alıyor.

Apple-1, firmanın günümüzdeki ürünlerinin aksine, elektronik hobiciler için bir kit olarak tasarlanmıştı. Cihaz, tüketici tarafından lehimleme gerektirmeden çalışan ilk bilgisayarlardan ve plastik kasaya sahip ve çok daha popüler Apple II’ye öncü olması sebebiyle tarihsel önem taşıyor.

Blake, bilgisayar tarihine dair bu nadide eserin online müzayede sitesinde satılmasını “eBay için bir ilk” olarak değerlendirdi ve “teknolojinin kökeni dair bu eşya artık koleksiyon için yeri doldurulamaz bir sanat eseri haline geldi” ifadelerini kullandı.