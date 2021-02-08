Konya'da soyguncuya imitasyon altınları veren kuyumcu: 'Elimdekilerin demo olduğunu bildiğim için verdim gitti'

Konya’da çeyrek altın alma bahanesiyle kuyumcuya gelen şüpheli, tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek vitrindeki bilezikleri alıp kaçtı. Soyguncuya verdiği bileziklerin imitasyon olduğunu belirten Mehmet Bağcıatal, ''Kendi canımı tehlikeye atmak istemedim. Teşhir olarak koyduğumuz demo altınları bilerek verdim'' dedi.

Konya'nın Meram ilçesinde çeyrek altın alma bahanesiyle içeri giren şüpheli, iş yeri sahibinin oğlu Mehmet Bağcıatal'a, çeyrek altın almak istediğini söyledi.

Çeyrek altın çıkarmak için Bağcıatal’ın tezgahın altına girmesiyle soyguncu, belindeki tabancayı çıkartıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur" diyerek tehdit etti.

Bağcıatal da, vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Soyguncu torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Soygun anları ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

'Sahte altınları verdim'

Mehmet Bağcıatal, soyguncunun torbasına vitrindeki sahte altın bilezikleri koyduğunu belirtti. Kendi canını riske atmak istemediğini ifade eden Mehmet Bağcıatal, "Tek başımaydım, müşteri gibi çeyrek altın sormak için geldi. Sonra altını vermek için eğildim. Zaten soymayı kafasına koymuş. Silahı çekti 'doldur buraya' falan dedi. Ondan sonra tamam sakin dedim. Sol tarafıma geçti 'senin burada beynini dağıtırım' falan dedi. Ben de elimdekilerin demo (imitasyon) olduğunu bildiğim için başımdan savmak maksadıyla tamam dedim. Ürünleri verdim, gitti” dedi.

Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.