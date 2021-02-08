Kayıt
22:26 08 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İzmir’de kirayı geciktiren kadının 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası

    Kirayı geciktirdiği için bir kadının 7 kişi tarafından bayılana kadar dövüldüğü iddiası

    © İHA
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 17
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043762987_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_f6ddcd2d2ad0514cde7b1f6dd24bf22d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202102081043763017-kirayi-geciktirdigi-icin-bir-kadinin-7-kisi-tarafindan-bayilana-kadar-dovuldugu-iddiasi/

    İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, iddiaya göre ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından bayılana kadar darp edildi. Darp esnasında cebinden 750 lirasının da alındığını söyleyen kadının dövülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Buca ilçesinde yaptığı organizasyon işlerinin pandemiden etkilenmesi sebebiyle bir süredir ev kirasını ödeyemediğini belirten Senem Onat'ı arayan ev sahibi M.Ç., evden çıkması gerektiğini söyledi.

    Senem Onat, mart ayına kadar kontratı olduğunu belirterek evde kalmaya devam etti. 1 Şubat Pazartesi günü ev sahibi M.Ç., iddiaya göre Onat’ın önünü keserek ağır hakaretlerle darp etmeye başladı. Sol göğsünün üstüne darbe alan Onat, karakola giderek darp raporu aldı.

    İHA'da yer alan habere göre darp raporu aldıktan sonra arkadaşının kullandığı arabayla evine dönen Onat, bu kez ev sahibi M.Ç, eşi, gelini, oğlu ve yanlarındaki 3 kişinin evinin önünde beklediğini gördü. Arabadan inen Onat, darp raporu aldığı için yine tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

    Olayın büyümesi üzerine ev sahibi M.Ç. ve yanındakiler Senem Onat’a saldırarak darp etmeye başladı. Onat, bayılana kadar dayak yedi.

    'Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak'

    Yaşananları anlatan Senem Onat, karakoldan arkadaşının arabasıyla evine döndüğü sırada saldırının başladığını belirterek, “Arkadaşımın arabasının camını kırıyorlar. Daha sonrasında beni aralarına alarak çocuklarımın gözü önünde yerlerde sürüklediler. Kalbimin üstüne vurup, ‘Seni öldüreceğiz, biz aşiretiz’ dediler. Ev sahibinin gelini ve karısı saçlarımı yanlardan çekerken, M.Ç isimli şahıs bana alttan yumruk atmaya başladı. Yediğim tekmelerin haddi hesabı yok. İnanılmaz derecede kötü bir olay yaşadım. Bu olayın çocuklarımın gözü önünde olması üzücü. Kendimi geçtim benim çocuklarıma bunları yaşatamazlar. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Benim can güvenliğim yok. Buraya yalnız geliyorum. Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak. Üçüncü sayfalarda olacağım” dedi.

    'Kira niyetine alıyoruz'

    Olaylar sebebiyle çocuklarından ayrı kaldığını söyleyen Senem Onat, “2 haftadır çocuklarımı göremiyorum. 2 bin 500, 3 bin lira için bunlar oluyor. Darp esnasında cebimdeki parayı alıyorlar. ‘Kira niyetine bunu alıyoruz’ dediler. Telefonumu almaya çalışıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Ruhen bitik durumdayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bunların bana maddi kaybını geçtim, manevi kaybı ne olacak? Olaylar esnasında iki kadın komşum gelerek dayak atan şahısların ellerinden kurtardılar beni. Onlar beni kurtarmasaydı şu andan benim üçüncü sayfalardaki haberimi yapıyordunuz” ifadelerini kullandı.

    Ev sahipleri tarafından iki kez darp edildiğini söyleyen Senem Onat, bir kez daha şikayetçi olarak konuyu adli makamlara taşıdı.

    Etiketler:
    bayılma, kiracı, İzmir, Dayak, Kadın, Darp
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananlarından ABD'li fotoğrafçı Steve Ferro'nun görüntülediği Kansas eyaletindeki Lower Fox Creek Okulu binası
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananları
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet