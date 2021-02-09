Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Hollanda'da 1967'den 1997 yılına kadar geçen sürede çocukların ülkeler arası evlat edinilmesinde, çocuk hırsızlığı ve kaçakçılığı ile devlet memurlarının etik dışı eylemlerini ortaya çıkaran bir rapor yayınlandı.

Hollanda, ülke dışından evlat edinmeyi bu konuda suistimalleri ortaya çıkaran kritik bir raporun ardından durdurdu.

Geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetlerin yıllarca ülkeler arası evlat edinmedeki suistimalleri görmezden gelerek ve müdahale etmeyerek bu konuda eksik kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle geçici hükümetin Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker'in yurt dışından evlat edinmeyi derhal durdurduğu ve mağdurlardan özür dilediği ifade edildi.

Joustra olarak adlandırılan komisyon tarafından, 1967'den 1997 yılına kadar geçen sürede çocukların ülkeler arası evlat edinilmesinde Hollanda hükümetinin rolü ve sorumluluğu hakkında bir rapor yayımladığı bildirildi.

Raporda, Hollanda'nın geçmişte evlat edinme sürecinde çok pasif davrandığı, bu nedenle prosedürlerin denetiminin yetersiz kaldığı ve ortaya çıkan suistimallerde bir müdahalede bulunmadığına yer verildiği aktarıldı.

Komisyonun araştırmaların yapıldığı ülkelerde, yapısal olarak meydana gelen bazı istismarlarla karşılaştığı ifade edilen açıklamada, kimi durumlarda Hollanda hükümetinin ihlallerin farkında olduğunu ancak bu duruma etkili müdahale etmediği belirtildi.

Bu suistimallerin çocuk hırsızlığı ve kaçakçılığı ile devlet memurlarının etik dışı eylemleri olduğu ve bu durumun 1960'lardan beri bilindiği aktarıldı.