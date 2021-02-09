Facebook, koronavirüs hakkındaki yanlış paylaşımları kaldırmaya devam ediyor

Facebook, platformda yasaklanan içerik listesinin 'koronavirüs aşısının zehirli olduğu' ve 'otizme yol açtığı' gibi iddiaları da içerecek şekilde genişletileceğini açıkladı.

Facebook, koronavirüsle mücadelede yanlış bilgiye karşı politikasını sıkılaştırdı.

Uygulamada hali hazırda yasaklı bulunan 'koronavirüsün insan yapımı olduğu' ve 'aşıların tehlikeli olduğu' gibi iddiaların yanına yenileri eklendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının zehirli olduğu veya otizme yol açacağını öne süren paylaşımların da kaldırılacağı belirtildi.

Sayfalar ve kişisel hesaplar dahil olmak üzere, söz konusu iddiaların öne sürüldüğü her türlü içerik platformdan kaldırılacak.

Facebook ayrıca, koronavirüs aşısının nerede ve ne zaman edinilebileceğine dair de kullanıcılara yardımcı olacağını ve siyah, Latin Amerikalı veya 50 yaş üstü kişilerin aşı konusundaki endişelerini gidermek adına John Hopkins ve 50 yaş üstü vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye odaklanan sivil toplum kuruluşu AARP ile ortaklaşa eğitim içeriği oluşturulacağını söyledi.

Facebook, halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülen iddiaları kaldıracağını aralık ayında duyurmuştu. Ancak, gelen raporlara göre, Facebook ile Instagram'da benzer içeriklerin yayılmasına devam edildiği görülmüştü.

Öte yandan, şirketin koronavirüsle ilgili yanlış bilgileri kaldırma konusundaki tutumunun yanı sıra, Russia Today (RT) televizyonunun Sputnik V aşısıyla ilgili bir videosunu kaldırması ise 'çifte standart uyguladığı' yönünde eleştirilmesine neden olmuştu.