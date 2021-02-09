1900 yıllık maaş bordrosu: Roma İmparatorluğu, emrinde elini kana bulayan askeri maaşından kesintilerle parasız bırakmış

'Anlı şanlı' Roma İmparatorluğu'nun üç kıtaya yayılmasını borçlu olduğu askerleri geçim sıkıntısıyla süründürdüğü ortaya çıktı. İsrail'deki bir antik Roma askeri kampındaki kazılarda çıkarılan 1900 yıllık bir maaş bordrosundan, zorunlu askeri harcamalar çıkarılınca, askerin cebinde geriye hiç para kalmadığı anlaşıldı.

1900 yıllık belgeye göre MS 73'te biten ilk Roma-Yahudi Savaşı sırasında Masada Kuşatması'na katılan Gaius Messius isimli askere hizmetleri için 50 dinarlık (standart Roma gümüş sikkesi olan denarius) maaş bordrosu kesilmiş. Ama bu maaştan beslenme, hayvan yemi ve üniforma gibi askeri teçhizat masrafları çıkarılınca geriye hiç para kalmamış.

Meteliğe kurşun atan süvari

Bir süre önce bulunan bordroyu dünkü haberiyle dünya kamuoyunun dikkatine sunan Task and Purpose sitesi, yem harcamalarının, Gaius Messius'un at ve katırı olan bir süvari olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kuşatmanın ardından düzenlenen maaş bordrosunun çevirisine, Erken Roma Dönemi Filistin'i Askeri Kayıtları ve Papirüsleri Veri Tabanı'ndan erişmek mümkün.

Fragment of a payslip belonging to Gaius Messius, a #Roman auxiliary soldier in the Legio X Fretensis, found at Masada, dating to the time of the siege. It shows that most of his pay went straight back to the Army to pay for his food, clothing, & equipment. #RomanArmy pic.twitter.com/yyoEaP0uMa — Dr Jo Ball (@DrJEBall) March 20, 2019

Çeviri şöyle:

"İmparator Vespasianus Augustus'un dördüncü konsüllüğü

Hesaplar, maaş

Gaius Messius, Beyrut'un Fabia kabilesinden Gaius'un oğlu

50 dinar maaş aldım, bunun 16 dinarını arpa parası olarak ödedim, 20 dinarını yemek parası olarak ödedim, bot için 5 dinar ödedim, deri kayış için 2 dinar ödedim, çizgili tunik için 7 dinar ödedim."

Kesintiler ise 50 dinarlık maaşın tamamına denk geliyor.

Maaş bordrosunu veri tabanına işleyen uzmanlar, "Maaşının ne kadarının giyim, yemek vbg zorunlu harcamalara gittiğini gözlemlemek ilginç. Maaş ödendikten sonra beş parasız kaldığı apaçık gözüküyor" diye yazdı.

Yahudi katliamı yapıldı

Tarihçilere göre MS 66-73 arasındaki Birinci Yahudi-Roma Savaşı sırasında, İsrail'i ele geçiren Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanan Yahudi şehirleri yok edildi, binlerce Yahudi katledildi, kalanlar yerlerinden edildi ve topraklarına el konuldu.

Ancient soldier's payslip found during excavation of 1,900-year-old Roman Empire camp in Israel https://t.co/e4c2A3Olqb — Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2021

Teslim olmaktansa kendilerini öldürdüler

MS 70 yılında Kudüs yıkıldığında kaçan Yahudilerin sığındığı Kral Herod'un Masada'daki kalesi, yaklaşık bin Roma askeri tarafından kuşatıldı. Kaleyi Romalıların alacağı netleşince, 960 Yahudi düşmana köle olmaktansa kendi canını aldı.

Cüdea Çölü'nün doğu ucunda Ölü Deniz'e bakan bir kaya platosunun (mesa) tepesinde yer alan kalenin tarihi önemi 1842'de anlaşıldı, Masada Kalesi 2001 yılında UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’ne alındı.