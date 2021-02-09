Vuhan'da araştırma yürüten DSÖ ekibinin vardığı sonuç: Kovid-19'un laboratuvardan sızmış olmasına ihtimal vermiyoruz

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün çıkış yeri addedilen Çin'in Vuhan kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin yürüttüğü araştırmalarla ilgili ilk açıklama geldi.

Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaynağını soruşturan DSÖ ekibi, düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bir Çin laboratuvarundan sızarak yayıldığı iddiasını "Son derece düşük bir ihtimal" diyerek geri çevirdi.

DSÖ ekibi, elindeki bulgulardan bu teoriyi soruşturmak için daha fazla çalışma yürütmeye gerek olmadığı sonucuna vardığını duyurdu.

Ekibin lideri Dr. Peter Ben Embarek, "Bulgular, laboratuvar kazası hipotezinin, virüsün insan nüfusuna girişini açıklama ihtimalinin son derece düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

45. ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzet desteklediği Batı'daki komplo teorileri, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının, genetik olarak Sars-CoV-2'ye benzer bir virüs üzerinde deney yaptıklarını, yeni tip koronavirüsün buradan sızarak insanlara bulaştığı iddiasında.

Dr Embarek ise kanıtların yeni tip koronavirüsün doğal olarak yarasalarda veya pangolinlerde ortaya çıktığını ve muhtemelen aracılık rolü oynayan -bilinmeyen- bir hayvan konakçı aracılığıyla insanlara geçtiğini gösterdiğini söyledi.