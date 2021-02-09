WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

Zorunlu güncelleme sonrası birçok kullanıcısını kaybeden WhatsApp, uygulamaya yeni özelliğin geleceğini duyurdu.

Facebook bünyesinde bulunan ve zorunlu güncelleme kararı ile birçok kullanıcısını kaybeden mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni video özelliğini kullanıcılarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'ın ekleyeceği yeni özelliğin, Google Play Beta Programı'nda yer alan kulllanıcılar için son derece kullanışlı olabileceği belirtiliyor.

Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, video gönderirken gönderilen videonun sesini kaldırmak da mümkün hale gelecek.

#WhatsApp is rolling out a feature to Beta Testers that gives a new option to “Mute Videos” before sharing it. This comes after the recent update to the Beta i.e., the 2.21.3.13 version. pic.twitter.com/1p69y3zTTq — IntelligentComputing (@Inteligentcomp) February 9, 2021

​Kişisel verilerin gizliliği konusunda geri adım atan WhatsApp zorunlu güncellemenin gerçekleşeceği tarihi erteleme kararı almıştı.