Duruşmaya 'kedi olarak' katılan avukat, kedi olmadığına 'inandırmaya çalıştı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle birçok şeyin çevrimiçi ortama taşınması işleri kolaylaştırırken teknolojinin azizliğine uğrayanlar da yok değil. ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' bunun son örneklerinden oldu.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Çünkü avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak görünüyordu. Bu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı. Asistanının görüntüyü düzeltmeye çalıştığını söyleyen avukat da "Buradayım. Kedi değilim" yanıtını verdi. Hakim de "Görebiliyorum" yanıtını verdi.

"I'm here, live, I'm not a cat"



A livestream of a virtual court proceeding in Texas took an "appawling" turn when a lawyer appeared as a cat on screen. https://t.co/b9ql9p8bG0 pic.twitter.com/koWbeyB1Rz — CNN (@CNN) February 10, 2021

​Bu anların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından hakim kendi Twitter hesabında durumla ilgili bir paylaşım yaptı: "ÖNEMLİ ZOOM BİLGİSİ: Bilgisayarınızı çocuğunuz da kullanıyorsa çevrimiçi duruşmaya katılmadan önce video ayarlarında filtrelerin kapalı olduğundan emin olun."

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

​Reuters ajansına verdiği demeçte kendisini kedi suratıyla ekranda görünce tüm katılımcıların çok şaşırdığını anlatan 69 yaşındaki avukat Ponton da yaşananları 'komik' olarak niteledi ve hakimin yardımı sayesinde filtreyi kaldırdığını ve duruşmanın devam ettiğini anlattı.