Aşırı yüke dayanamayan at yere yığıldı: Sahibi başına su döküp kuyruğundan sürükledi

Edirne’de taşıdığı aşırı yüke dayanamayan at yere yığıldı. Sahibi ile çevredekiler ise, atı ayağa kalkması için başına su döküp kuyruğundan tutup sürükledi. Ata yapılanın ‘vandallık’ olduğunu söyleyen Edirne Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı “Eminim ki, bugün o at, tekrar çalıştırılıyor” dedi.

Edirne'de halk arasında 'talika' adı verilen at arabasıyla yük taşıyan bir at, Tunca Nehri yakınlarında aşırı yükün ağırlığı ile yorgunluğa dayanamayarak yere yığıldı. İsmi öğrenilemeyen sahibi de çevredekiler ile birlikte atı ayağa kaldırmak için çaba harcadı.

Yaklaşık 20 dakika atı, kuyruğu ile kafasından tutarak, yerden kaldırmaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca da başına su döktü. Son olarak da atı kuyruğundan tutup, yerde sürükledi. Çevredekilerin yönü değiştirildikten sonra yerden kalkacağını söylemeleri üzerine kuyruğundan sürüklenen at, zorla ayağa kaldırıldı. Daha sonra sahibi tarafından götürüldü.

‘Bunu vandallık olarak görüyorum, bu şiddet sistematik olarak yapılıyor, kurumların önlem alması şart’

Edirne Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, ata yapılan müdahaleyi 'vandallık' olarak gördüğünü söyledi. Islattı, "Biz bu görüntülere çok üzüldük. Bu şiddet Edirne'de ilk defa olmuyor, özellikle atlara karşı. Sistematik bir şiddet olduğunu düşünüyorum. İlk değil ama bir an önce kurumlar tarafından önlem alınmazsa bu şiddet son da olmayacak. Yani gereğinden fazla yük bindiriliyor hayvana, hayvan bu ağırlığı artık taşıyamadığından dolayı yere düşüyor. Belki bu hayvan uzun süre aç bırakıldı, belki susuz bırakıldı, bunu da bilmiyoruz şu an için.

Hayvan vatandaşlar tarafından bir şekilde kaldırılmaya çalışılıyor, hayvanın dinlenmesine ve kendini toparlamasına fırsat verilmiyor. Ben eminim ki, bugün o at tekrar çalıştırılıyor. Böyle bir sıkıntı var yani. 2021 yılındayız biz artık böyle eziyetin şehrimizde ve ülkemizde devam ediyor olmasını vandallık olarak görüyorum. Bunun durdurulması, devletin önlem alması lazım" dedi.

‘Bu işkence ne zaman bitecek’

Edirne'de çok sayıda hayvana işkence yapıldığını iddia eden Islattı, "Çöpten yemek yiyen ya da yere düşmüş at haberleri gibi şehrimizde son 1 yıl için de buna benzer çok sayıda haber gördük. Nereye kadar sürecek? İşkence ne zaman bitecek? Bunu merak ediyoruz. Sıkıntı çok büyük gibi görülüyor; alınacak çok kolay çözümlerle her taraf memnun edilebilir, hayvanların yaşam hakkı korunabilir. Ben bütün yetkililerden rica ediyorum, artık buna çare bulalım. Biz trafikte hayatı tehlikede olan, beslenemediği için çöpte yemek arayan at görmek istemiyoruz. Haddinden fazla yük taşıdığı için düşüp bayılan, hatta ölen atları görmek istemiyoruz. Herkes elini, vicdanına koysun ve bu konuda bir çalışma gerçekleştirilsin" diye konuştu.