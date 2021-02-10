New York Times'ın Britney Spears belgeseli ses getirdi: 'Özgür Bırakın' kampanyasına ünlü isimler de katıldı

1990'lar ve 2000'lerin başında pop müziğin prensesi olarak anılan Britney Spears'in hayatını anlattığı belgeselin yayımlanmasının ardından ünlü isimlerden destek mesajları yağdı. Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker ve Bette Midler gibi isimler, Britney'in babasının vasiliğinden kurtulması için başlatılan kampanyaya katıldı.

39 yaşındaki Spears, 2008 yılından bu yana, hem kişisel hayatı hem de iş ve finansal hakları konusunda söz sahibi değil. Bunun nedeni ise 2008'den beri babası Jamie Spears'ın yasal vesayeti altında yaşaması. Uzun yıllardır devam eden bu sürecin bilinmeyenlerini mercek altına alan, New York Times'ın yapımını üstlendiği 'Framing Britney Spears' adlı belgeselin geçen hafta yayımlanmasının ardından Spears'ın özgürlüğünü isteyen hayranlarına ünlü isimler de destek vermeye başladı.

The paparazzo behind the infamous umbrella photos describes what happened the night he followed Britney Spears from her ex-husband's home. #FramingBritneySpears is streaming on @Hulu. pic.twitter.com/toNIbDPUgi — FX Documentaries (@FXDocs) February 6, 2021

​2007'de özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliği altına giren Spears'a, Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker, Bette Midler ve Paramore grubunun solisti Hayley Williams'dan destek geldi.

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, iki gün önce gerçekleşen Amerikan Futbolu Ligi finali Super Bowl'da sergilediği performansta sahneden "Britney'i seviyoruz" diye seslendi.

Miley Cyrus says “we love Britney” during her Super Bowl performance pic.twitter.com/xEL11juif8 — Britney Fan 🌹 (@BritneyHiatus) February 7, 2021

​Oyuncu Sarah Jessica Parker ve şarkıcı Bette Midler ise sosyal medyadan 'Britney'i Özgür Bırakın' kampanyasına katılarak '#FreeBritney (Britney'yi Özgür Bırakın)' diye tweetledi.

​Şarkıcı Hayley Williams ise, "Günümüzde hiçbir sanatçı, medyanın / toplumun / kadın düşmanlarının uyguladığı işkenceye katlanmak zorunda değil" ifadelerini kullarak ruh sağlığı hakkında kültürel bilince dikkat çekti. Williams, Britney'in bu konuda fazlasıyla bedel ödediğini söyledi.

Belgeselin yayınlanmasının ardından tweet atan Spears, "Her insanın kendi hikayesi var. Hepimizin çok farklı parlak güzel hayatları var. Unutmayın, bir kişinin hayatı hakkında ne bildiğimizi düşünürsek düşünelim, merceğin arkasında var olan gerçeklikle kıyaslayamayız" dedi.

Spears ayrıca, 3 yıl önceki performansının videosunu paylaşarak sahnede olmayı özlediğini söyledi.

12 yıldır kontrol altında

Britney Spears'ın 2007'de yaşadığı ağır depresyon nedeniyle gördüğü tedaviden sonra babası Jamie Spears vasi olarak görevlendirilmiş, Spears'ın finansal ve tıbbi süreçlerinin tüm kontrolünü üstlenmişti. Ancak baba Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçici olarak bu görevi bırakmıştı. Vasilik görevi menajer Montgomery'ye verilmişti. Ancak daha sonra vasilik görevi mahkeme tarafından tekrar babasına verilmişti.

Şarkıcının yaptığı itirazın ardından görülen davada, Yargıç Brenda Penny, baba Spears'in rolünü askıya almayı reddetti. Spears bunun üzerine 12 yıldır devam eden kontrolünden çıkmadığı müddetçe şarkı söylemeyeceğini duyurdu.

'Britney'yi Özgür Bırakın' kampanyası

Babasının vasiliğinin kalkması için 'Britney'yi Özgür Bırakın' (#FreeBritney) sloganıyla şarkıcının hayranları kampanya başlatmıştı.

Vasilik sistemi nedir?

Vasilik görevi süren kişi Spears'ın bütün tedavisi, tıbbi kayıtları, günlük hayatta görüştüğü insanlar, iş anlaşmalarını kontrol etme yetkisine sahip.

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen bir kişinin onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Vasilik sistemi genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişilere uygulanıyor.