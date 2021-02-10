Öğrencilerine sesi gitmeyen Singapurlu matematik profesörü 2 saat boyunca kendi kendine ders anlattı

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde (NUS) Matematik Bölümü'nde Profesör olan Dong Wang, neredeyse tüm dünyada olduğu gibi, salgın nedeniyle derslerini çevrimiçi yürütüyor. Ancak verdiği en son derste teknolojinin kurbanı oldu.

Wang, 2 saat boyunca kendi kendine konuştuğunu, ders bitiminde "Sorusu olan var mı?" diye sorunca anladı.

Bir öğrencinin "Merhaba Profesör, aslında bunca zamandır sesiniz kapalıydı. Bu yüzden akşam 6: 08'den beri hiçbir şey duyamadık" demesiyle şoke olan Wang'in ifadesi sosyal medyada viral oldu.

Şoku atlatmaya çalışan Wang, dersi daha sonra tekrar yapabileceklerini söyleyerek kamerasını kapattı.

Wang, öğrencilerden çoğunun dersten çıktığını ancak yaklaşık 20 kişinin 'sabırla' sorunun düzelmesini beklediğini söyledi.

Teknik sorunun neden kaynaklandığı ise bilinmiyor.