Bahamalar'da 33 gün ıssız adada mahsur kalan 3 Kübalı kurtarıldı

Bahamalar'da biri kadın 3 kişi, mahsur kaldıkları adadan 33 gün sonra kurtarıldı. Üç arkadaşın hindistan cevizi, kabuklu deniz hayvanları ve fare yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi.

ABD Sahil Güvenlik helikopteri rutin devriye uçuşunu yaparken Bahamalar’ın ıssız bir adasında birilerinin bayrak salladığını gördü. Biri kadın 3 kişiye kurtarma operasyonundan önce helikopterle yiyecek ve içecek malzemeleri atıldı.

Kazazedeler daha sonra 30 dakikalık bir operasyonla kurtarıldı. İsimleri açıklanmayan üç kişinin Kübalı oldukları ve şiddetli dalgalarda tekneleri battığı için yüzerek adaya sığındıkları açıklandı.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

​33 gündür adada olduklarını ifade eden Kübalıların, bu süre zarfında Hindistan cevizi, kabuklu deniz hayvanları ve fare yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

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