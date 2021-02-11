Toplantıda 'baş aşağı duran' ABD'li Kongre üyesine: En azından kedi değilsin

Çevrimiçi duruşmada yanlışlıkla kedi filtresi açan avukatın görüntüleri konuşulmaya devam ederken ABD'de yine teknolojinin azizliğine uğrayan birinin görüntüleri gündem oldu.

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Tom Emmer'ın bir komite toplantısına çevrimiçi olarak bağlandığında baş aşağı duruyordu, vücudu ise görünmüyordu. Emmer'ınpandemisi nedeniyle küçük işletmelere yardım yapılmasıyla ilgili hararetli bir şekilde konuşmaya başlamasının ardından diğerleri kendilerine hakim olamayıp gülmeye başladı.

Toplantıyı yöneten Maxine Waters "Bay Emmer, konuşmanızı bölüyorum ama iyi misiniz?" diye sordu. Emmer bir sorun olmadığını söyleyince diğer katılımcılar kahkahaya boğuldu. Ardından içlerinden biri "Baş aşağı duruyorsun" diyerek Emmer'ı uyarmaya çalıştı. Emmer da "Nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" yanıtı verdi.

'Baş aşağı durmanız bir metafor mu?' deyip güldüler

Bunun üzerine Waters, Emmer'ın görüntüsünü düzeltmesi için birinden yardım istedi ama diğer üyeler Emmer'ı tiye almaya devam etti. Kongre üyelerinden biri "Baş aşağı durmanız bir metafor mu?" diye sordu, bir diğeri de dün Zoom toplantısında 'kediye dönüşen' avukatın "Ben kedi değilim" demesine atfen "En azından kedi değilsin" ifadesini kullandı.

Twitter'da kendini tiye aldı: Ben kedi değilim

Neyse ki Emmer yardım sonrası uygulama ayarlarını düzeltip görüntüsünü düzeltmeyi başardı. Emmer yaşadığı bu ilginç anların ardından Twitter hesabında yaptığı paylaşımda da "Ben kedi değilim" dedi.

I am not a cat. pic.twitter.com/d4lhQd0sJ4 — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 10, 2021

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