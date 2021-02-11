Buffy aktrisleri istismara uğradıklarında söz birliği etti, Whedon'un 'İlk Kötü' olduğunu ifşa etti

MeToo (BenDe) hareketinin Hollywood'da yarattığı depremin artçıları bu kez ABD'li film yapımcısı-yönetmeni ve yazar Joss Whedon'u sarstı. Whedon'u sette zorbalık ve istismarla suçlayanlara, en önemli eserleri arasında sayılan Buffy the Vampire Slayer'ın (Vampir Avcısı Buffy) kadın oyuncuları da katıldı.

1997-2003 arasında yayımlanan kült TV dizisi Buffy ile yan dizisi Angel'da Cordelia Chase karakterini canlandıran Charisma Carpenter, sosyal medya paylaşımında, dizilerin yaratıcısı Joss Whedon'ın toksik ve düşmanca çalışma ortamı yaratma konusunda uzun bir sicili olduğunu söyledi.

Hamileyken kendisinin de buna maruz kaldığını aktaran aktris, Whedon'ın kendisine 'şişko' dediğini, işten kovacağına dair şakalar yaptığını, özel görüşmeye çağırıp hamileliğine atıfla "Devam ettirecek misin" diye sorduğunu anlattı.

Yönetmen-yapımcının karakter ve dinle ilgili saldırılarına da uğradığını söyleyen Carpenter, ertesi sezon açıklamasız şekilde işten atıldığını belirtti.

Bunun üzerine Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar, rol arkadaşına destek veren paylaşımda bulundu.

Joss Whedon is drawing criticism from actors who worked with him on the “Buffy the Vampire Slayer” TV series. The prominent film and TV creator has faced a claim of abusive behavior on the set of 2017's “Justice League.”https://t.co/q5nWlWlvk6 — AP Entertainment (@APEntertainment) February 11, 2021

"Adımım Buffy Summers ile birlilte anılmasından gurur duysam da ebediyen Joss Whedon ile birlikte anılmak istemiyorum" diye yazan Gellar, "İstismarın elinden kurtulan herkesin yanındayım ve ifşaatta bulunmalarından gurur duyuyorum" vurgusunu yaptı. Ailesine ve pandemi koşullarına odaklanmak istediğinden bu konuda başka açıklama yapmayacağını sözlerine ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sarah Michelle (@sarahmgellar)'in paylaştığı bir gönderi

144 bölümlük dizide Buffy'nin kızkardeşi Dawn karakterini oynayan Michelle Trachtenberg, sosyal medyada Gellar'a teşekkür etti.

"Artık 35 yaşındayım ve onun mesajını yeniden paylaşacak kadar cesurum" diyen Trachtenberg, Whedon'ın uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını belirtti.

Tara'yı canlandıran Amber Benson da 'prodüksiyonun en tepeden başlayan toksik bir ortamı olduğuna' dair paylaşımıyla onlara katıldı.

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C — Amber Benson (@amber_benson) February 10, 2021

Carpenter'ın gerçekleri söylediğini ve onu yüzde 100 desteklediğini dile getiren Benson, "O dönemde verilmiş çok fazla hasar var, pek çoğumuz 20 yıl sonra hala bununla uğraşıyor" dedi. Temmuz 2020'de ilk şikayette bulunan Justice League (Adalet Birliği) filminin oyuncusu Ray Fisher ve ona destek çıkan Charisma Carpenter'ın yanında olduğunu mesajına etiketledi.