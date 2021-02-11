Kayıt
16:17 11 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Buffy the Vampire Slayer dizisinde Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar ile Cordelia Chase'i canlandıran Charisma Carpenter

    Buffy aktrisleri istismara uğradıklarında söz birliği etti, Whedon'un 'İlk Kötü' olduğunu ifşa etti

    © Fotoğraf : YouTube
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043788943_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_0d3877ba28e1cfbff91c059d5ed1c6c2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202102111043789027-buffy-aktrisleri-istismara-ugradiklarinda-soz-birligi-etti-Whedonun-ilk-kotu-oldugunu-ifsa-etti/

    MeToo (BenDe) hareketinin Hollywood'da yarattığı depremin artçıları bu kez ABD'li film yapımcısı-yönetmeni ve yazar Joss Whedon'u sarstı. Whedon'u sette zorbalık ve istismarla suçlayanlara, en önemli eserleri arasında sayılan Buffy the Vampire Slayer'ın (Vampir Avcısı Buffy) kadın oyuncuları da katıldı.

    1997-2003 arasında yayımlanan kült TV dizisi Buffy ile yan dizisi Angel'da Cordelia Chase karakterini canlandıran Charisma Carpenter, sosyal medya paylaşımında, dizilerin yaratıcısı Joss Whedon'ın toksik ve düşmanca çalışma ortamı yaratma konusunda uzun bir sicili olduğunu söyledi.

    Hamileyken kendisinin de buna maruz kaldığını aktaran aktris, Whedon'ın kendisine 'şişko' dediğini, işten kovacağına dair şakalar yaptığını, özel görüşmeye çağırıp hamileliğine atıfla "Devam ettirecek misin" diye sorduğunu anlattı.

    Yönetmen-yapımcının karakter ve dinle ilgili saldırılarına da uğradığını söyleyen Carpenter, ertesi sezon açıklamasız şekilde işten atıldığını belirtti.

    Bunun üzerine Buffy'yi canlandıran Sarah Michelle Gellar, rol arkadaşına destek veren paylaşımda bulundu.

    "Adımım Buffy Summers ile birlilte anılmasından gurur duysam da ebediyen Joss Whedon ile birlikte anılmak istemiyorum" diye yazan Gellar, "İstismarın elinden kurtulan herkesin yanındayım ve ifşaatta bulunmalarından gurur duyuyorum" vurgusunu yaptı. Ailesine ve pandemi koşullarına odaklanmak istediğinden bu konuda başka açıklama yapmayacağını sözlerine ekledi.

    144 bölümlük dizide Buffy'nin kızkardeşi Dawn karakterini oynayan Michelle Trachtenberg, sosyal medyada Gellar'a teşekkür etti.

    "Artık 35 yaşındayım ve onun mesajını yeniden paylaşacak kadar cesurum" diyen Trachtenberg, Whedon'ın uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını belirtti.

    Tara'yı canlandıran Amber Benson da 'prodüksiyonun en tepeden başlayan toksik bir ortamı olduğuna' dair paylaşımıyla onlara katıldı.

    Carpenter'ın gerçekleri söylediğini ve onu yüzde 100 desteklediğini dile getiren Benson, "O dönemde verilmiş çok fazla hasar var, pek çoğumuz 20 yıl sonra hala bununla uğraşıyor" dedi. Temmuz 2020'de ilk şikayette bulunan Justice League (Adalet Birliği) filminin oyuncusu Ray Fisher ve ona destek çıkan Charisma Carpenter'ın yanında olduğunu mesajına etiketledi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi köşk, uyuşturucu alımında kullanılan malzemelerle dolu. Odalarda uyuşturucu alımında kullanılan ve ‘kova’ olarak bilinen malzemeler dikkat çekiyor.
    Tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet