Sibel G. kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan aşağı sarkarak inmeye kalkıştı. Ancak eli kayan Sibel G., kaldırıma düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel G.'nin düştüğü yerden saniyeler önce geçince, ölümden döndü.

DHA'nın haberine göre kalçasının üzerine beton zemine çarpan Sibel G.'nin yardımına ise tehlike atlatan vatandaş ile çevredekiler koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülen Sibel G.'ye müdahale edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Sibel G., taburcu edildi.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin anlık bir hareketle başka bir yöne doğru döndüğü, saniyeler sonra da genç kadının düştüğü yer aldı. Görüntülerde tehlike atlatan kişi ile çevredekilerin, Sibel G.’nin yardımına koştuğu, bir süre yerde belini tutarak duran genç kadının ayağa kalkarak gitmeye çalıştığı, ancak vatandaşların hastaneye gitmesi için kendisine engel olduğu görüldü.

Antalya'da bir kadın balkondan düştü, kaldırımda yürüyen kişi saniye farkıyla kurtuldu https://t.co/QxWPN8xuK0 pic.twitter.com/rXx09ItcGw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 11, 2021

'Balkondan atlayayım diye düşündüm'

Görgü tanığı İbrahim Boztaş, "Karşı balkona çıkan bir kadın demirlere tutunarak sarkmaya başladı. Bu sırada artık eli mi kaydı ne olduğunu bilmiyorum bir anda düştü. Bu esnada kaldırımda biri vardı 1-2 saniyeyle kurtuldu" dedi.

"Hemen ambulans çağırdık, polise haber verdik. Kadını hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla taburcu edilmiş. Olayın olduğu sırada kadına ne olduğunu sorduk, 'Bu daire ağabeyimin arkadaşının dairesi. Ben aslında Bayır'da kalıyorum. Kapıyı kilitleyip gitmişler, benim de çıkmam lazımdı, balkondan atlayayım diye düşündüm' dedi."





