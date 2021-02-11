Tokyo Olimpiyatı'nda birbirlerine beşlik çakmaları bile yasaklanan sporculara 150 bin prezervatif dağıtılacak

Geçen yaz yapılması gerekirken pandemi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın kılavuz kitapçığı, atletlere sosyalleşme, el sıkışma, sarılma ve kucaklaşmayı yasaklıyor. Ama AFP'ye konuşan organizatörler, sporculara bedava 150 bin prezervatif dağıtacaklarını söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları yazın gerçekleşirse, atletler çok sıkı kurallara uymak zorunda kalacak. En azından Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin 33 sayfalık koronavirüs önlemleri kılavuzu öyle diyor. Ama gerçekte neler yaşanacağına dair soru işareti yaratan açıklamalar var.

Bu ne perhiz?

Sporcuları kuralları ihlal etmeleri halinde Olimpiyat'tan ihraç edilebilecekleri yönünde uyaran kılavuza göre organizasyona katılanlar arasında sosyalleşme, el sıkışma, sarılma, kucaklaşma olmayacak.

Kılavuzun atletlere "Başkalarıyla teması mümkün olduğu kadar aza indirgeyin" diye seslenmesine rağmen, Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan organizasyon sorumluları, sporculara ücretsiz 150 bin prezervatif dağıtacaklarını söyledi.

Kitapçıkta neler var?

Kılavuza göre sporcuların yarışabilmeleri için Japonya'ya varır varmaz ve seyahatten sonraki 72 saat içinde negatif test sunmaları gerekiyor.

En az 4 günde 1 testten geçirilecek atletlerden testleri pozitif sonuçlananların yarışmaları engellenecek.

Karantina dayatması uygulanmayacak ve Olimpiyat başlamadan önce Japonya'daki kamplara katılmalarına izin verilecek sporcuların Japonya'da geçirdikleri zaman, enfeksiyon riskini azaltmak için en aza indirilecek.

Olimpiyat Köyü'nde kalacaklardan 'gereksiz fiziksel temastan kaçınmaları' beklenirken, sporcuların tüm hareketleri titizlikle kayda geçirilecek ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları izne tabi olacak.

Aşı zorunlulu yok

Spor salonlarını, turistik bölgeleri, mağazaları, restoranları veya barları ziyaret etmelerine izin verilmeyecek sporcular, yalnızca Olimpiyat'ın resmi mekanlarına ve ilave lokasyonlarına girebilecek.

Yarışma, antrenman, yemek yeme, uyku veya açık alan dışında her zaman maske takmaları tavsiye edilen sporculara aşı olmaları da tavsiye edilse de bu Olimpiyat'a katılım şartı olarak konulmadı.

Kılavuz, nisan ve haziranda yeniden güncellenecek.

Anketler Japonya'da halkın yüzde 80'inin Olimpiyat'ın daha da ileri bir tarihe ertelenmesini istediğini gösteriyor.