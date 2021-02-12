Bilim insanları, elmanın beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini kanıtladı

Stem Cell Reports dergisinde yayınlanan araştırma, elma ve diğer meyvelerin, hafıza ve bilişsel işlevleri iyileştirmeye yardımcı olan yeni beyin hücrelerinin üretimine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Bu etkiye, meyvelerde bulunan doğal bitkisel besin bileşenleri sayesinde ulaşıldığı ifade edilirken, bu bileşenlerin ayrıca kırmızı üzüm ve yeşil çayda da bulunduğu belirtildi.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi ve Almanya'daki Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nden bilim insanları, bazı bitkisel besinlerin yüksek konsantrasyonunun, beyinde yeni nöronlar üretme süreci olan nörojenezi teşvik ettiğini tespit etti.

Meyvelerin yarattığı etkinin, nörojeneziyi teşvik eden fiziksel aktivite ile karşılaştırılabileceği kaydedildi.

Elma tüketiminin ardından bilişsel işlevde gözlemlenen gelişmeler henüz sadece hayvanlar üzerinde doğrulandı. Zira araştırma fareler üzerinde yapıldı. Gelecekte, elmanın insan beyni üzerindeki etkisi de araştırılacak.