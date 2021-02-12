Yandex’in robot kuryesi, artık Moskova’daki konutlara yemek siparişi götürüyor

Yandex robot kurye Rover’ın faaliyet gösterdiği alanları genişletiyor.

Şirketin açıklamasına göre, Rover, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan İnnopolis kentindeki konutlardan sonra Moskova’daki Hodınskoye Pole’deki konutlara da yemek siparişi götürmeye başladı. Robotla gelecekte kentin başka bölgelerine de sipariş götürülmesi planlanıyor.

Açıklamada robot kuryelerin geçen yıl sonunda sipariş götürmeye başladığı, şimdiye kadar 1500 teslimat gerçekleştirdiği ve insansız modda yaklaşık 7 bin kilometre mesafe kat ettiği belirtildi.