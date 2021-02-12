Formula 1'e geri dönmesi heyecanla beklenen şampiyon pilota bisiklete binerken otomobil çarptı

Pek çok amatör ve profesyonel bisikletçi motorlu araçların çarpmasına kurban giderken, F1'de iki şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso böyle bir kazan ucuz kurtuldu. Tutkunu olduğu bisiklete binerken otomobilin çarptığı İspanyol pilotla ilgili haberlerde çene kırığından sezon açılışını kaçırma ihtimali aktarıldı.

Formula 1'de 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso'ya İsviçre'de bisiklete binerken otomobil çarptı.

Gazzetta dello Sport, bisiklet sporuna tutkusuyla da tanınan İspanyol pilota Lugano'daki evi yakınında bisikletiyle antrenman yaparken araba çarptığını ve hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Eski adı Renault olan Alpine takımı, pilotunun karıştığı kazayla ilgili açıklamasında, Alonso'nun bilincinin açık olduğunu, kendisini iyi hissettiğini ve bugün hastanede bazı kontrollere katılacağını açıkladı.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Medyada çıkan haberlerde, Alonso'nun çenesinin kırıldığı ve dişlerinin hasar gördüğü, bu tür yaralanmalarda uzman bir birimin bulunduğu Bern'de kontrollerden geçirileceği yazıldı.

Bu da Alonso'nun F1 sezon açılışını kaçırabileceği spekülasyonuna yol açtı.

The Spaniard was involved in a road accidenthttps://t.co/UTogwyLOnt — talkSPORT (@talkSPORT) February 12, 2021

28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak Formula 1 Şampiyonası'nın sezon öncesi testleri Körfez krallığının evsahipliğinde 12-14 Mart'ta yapılacak.

2005 ve 2006'da Renault takımıyla iki şampiyonluğu bulunan Alonso, 32 grands prix kazandı, son F1 yarışını 2018'de McLaren takımıyla gerçekleştirdi. 3 yıl aradan sonra kokpite geri dönüşünün bu sezonun en önemli hikayelerinden biri gözüyle bakılıyordu.

F1'e verdiği arada İspanyol pilot, Le Mans 24 Saat spor otomobil yarışını iki kez kazandı, Indianapolis 500 ve Dakar Rallisi'ne katıldı.

Alonso, 2015'te testlerde ağır bir kaza yaşayıp beyin sarsıntısı geçirdiğinde de Avustralya Grand Prix'sini kaçırmıştı.