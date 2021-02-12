ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.

This is a story of a truly pampered pet, Lulu, an 8-year-old border collie, who inherited millions when her owner died late last year. https://t.co/HiqfEFoxV7 — NewsChannel 5 (@NC5) February 11, 2021

​İş adamının bekar olduğu kaydedildi.

2007'de ölen ve vergi dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıkan otel işletmecisi Leona Helmsley, köpeklerine 12 milyon dolar bırakmıştı. İş kadını Muriel Siebert köpeğine 100 bin dolar, aktris Lauren Bacall ise 10 bin dolar bırakmıştı.