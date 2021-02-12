Maskesiz, sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici'ye toplam 4 bin 369 lira ceza uygulandı

Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre şarkıcının olduğu grup sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. 33 yaşındaki Derici, kendisine soru soran muhabire "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" dedi. Derici, "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

Para cezası kesildi

Yapılan haberlerin ardından Kadıköy Kaymakamlığı, İrem Derici’ye toplamda 4 bin 369 TL idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

Covid-19 salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmeyen kişilere yönelik idari yaptırıma ilişkin

🔎Basın açıklamamız;https://t.co/peGZU0EJkU pic.twitter.com/CaiVidBYyV — Kadıköy Kaymakamlığı #EvdeHayatVar 🏡 (@kadikoykaymakam) February 12, 2021

Kaymakamlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

''Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili’nde çekildiği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici’ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.''