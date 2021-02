Sevgililer Günü'nde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareket bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Sevgililer Günü haftasında alışverişte yüzde 50’lik bir artış beklediklerini söyledi.

Son yıllarda özellikle etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyelerin yükselişe geçtiğini, ancak pandemi nedeniyle deneyim hediyelerinin bu yıl değerlendirilemeyeceğini ifade eden Çiğdemli, Dünya Gazetesi’nden Yener Karadeniz’e şunları söyledi:

“Deneyim hediyelerinin yerine eş değerde muadil hediyeler alınacağını düşünürsek, bu yıl kuyum ürünlerinde ve elektronik eşya hediyelerinde ekstra bir artış beklemekteyiz. Bu kategoriler dışında çiçek, giyim, oyuncak ve çikolata gibi klasik hediye segmentlerinde de artış bekliyoruz. Özellikle 18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor. Çiçek vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında.”

‘2020’de 40 bine yakın yeni e-ticaret sitesi açıldı’

Alışveriş kolaylığı, çok sayıda ürün seçeneği ve kampanyaların, Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde e-ticarete olan ilgiyi katladığına da işaret eden Çiğdemli şöyle konuştu:

“Pandemi ile beraber temassız alışverişlerin artışı e-ticaret sektörünü çok hızlı bir ivmeyle büyüttü. 2020’de 40 bine yakın yeni e-ticaret sitesi açıldı. E-ticaret ekosistemindeki bu büyümeyi ve pandemi koşullarını da göz önünde bulundurursak, 2021 Sevgililer Günü haftasında, bir önceki yıla kıyasla e-ticaret sitelerinin toplam ciro artışının en aşağı yüzde 50’lerde olacağını tahmin ediyoruz.”

Çiçekçiler endişeli

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nün pandemi ile birlikte pazar gününe denk gelmesi çiçekçileri de endişelendiriyor. Sektör temsilcileri, “Pandemi olduğu için çiftler aileleri ile evde. Anne babanın yanına çiçek gönderemiyorlar. Bu durum bizim ticaretimizi etkileyecek” diyor.

Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi olan çiçek alışverişinde bu yıl milyarları bulan hareket bekleniyor. Bunun yüzde 80’inin yani 4,5 milyon adetinin gül satışlarından elde edileceği tahmin ediliyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı, Sevgililer Günü’nü de kapsayan bu hafta sonu için ek genelge yayımladı ve çiçekçilere sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet getirdi. Genelgeye göre çiçekçi esnafı, bugün ve yarın 10.00-17.00 saatlerinde iş yerine ve evlere servis, 10.00- 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Ancak Türkiye’de sayısı 10 bini bulan çiçekçi esnafı, bu yıl 14 Şubat’ın pazar gününe gelmesinden endişeli. Üstüne bir de pandeminin de denk gelmesi ile belirsiz bir döneme girildiğini belirten Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, “Şu an her şey soru işareti. Satma umuduyla alıyoruz ama herkes korku içinde, kimse ön sipariş vermiyor. Pandemi olduğu için çiftler aileleri ile evde. Anne babanın yanına çiçek gönderemiyorlar. Bu durum bizim ticaretimizi etkileyecek” dedi. Üstelik şu an ön siparişlerde büyük sıkıntıların yaşandığını anlatan Başaran, “Açık olacağız ama ön sipariş yok. Genelde bir hafta önceden sipariş oluşuyordu ve çiçekçi stres yaşamıyor, ürün tedarik ediyordu. Şu an toplam siparişin yarısı kadar bile sipariş alınmıyor” açıklamasında bulundu.

‘2020, yüzde 70 düşüşle kapandı’

Başaran’ın verdiği bilgilere göre 2020 pandemi nedeni ile sektörde işler yüzde 70 düşmüş durumda. “Bir çiçekçi şu an elektrik ve su parasını bile kazanamıyor” diyen Başaran, şunları ekledi:

“Günün yarısında da kapalıyız. Bizim için akşam saatleri önemli. Ev hastane ziyaretleri, kız isteme oluyordu. Bunların hiçbiri artık yok. Cari müşterileri dediğimiz otel, hastane, vakıflarda da işler durdu. 100 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Üstelik bir de e-ticaret baskısı var. E-ticaret çiçekçilerin müşterisinin yüzde 60-70’ini elinden aldı. Bir çiçekçi sattığı çiçeğin yüzde 50’sini o e-ticaret portalına bırakıyor. Kargocu gibi çalışıyoruz adeta. E-ticaretin sektöre hızlı girmesiyle beraber çiçekçiler kendilerine yatırım yapamadılar. E-ticaret de çiçekçileri ezdi. İnsanların mahallesindeki çiçekçilerden sipariş vermesi çiçekçilerin varlığını sürdürmesi için çok önemli.”

4,5 milyon adet gül satışı bekleniyor

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da Sevgililer Günü çiçek ekonomisi ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Sevgililer Günü’nün vazgeçilmezi kesme gülde son 5 yılda yaklaşık olarak 17,5 milyon dolar civarında bir ekonomi oluştuğunu belirten Dündar, burada ithal gül oranının mevsimsellikten kaynaklı olarak yüksek olduğunu vurguladı. Sevgililer Günü’nün Türkiye’de gül üretiminin diplerde olduğu bir döneme denk geldiğini dile getiren Dündar, “Kolombiya, Afrika gibi ülkelerden gül getiriliyor. 2019 yılına göre 5 milyon adet gül ithal edildi. Bu rakam 2020’de 3.4 milyon adeti buldu. Sevgililer Günü'nde satılan gül adedi ise 2019’da 6 milyon iken söz konusu rakam 2020’de 4.5 milyona düştü. Bu yıl pandemi nedeni ile temkinliyiz. Geçen yıldan daha düşük olmaz ama çok fazla bir sıçrama da beklemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Son dakikacı sevgililere 10 öneri

Sevgililer Günü’ne bir gün kaldı. Üstelik pandemi koşulları nedeni ile çiçekçiler, marketler ve online yemek servisi veren restoranlar dışında her yer kapalı. Ve hâlâ hediye alamadıysanız seçenekleriniz epey azaldı. Dünya Gazetesi’nin haberinde, hâlâ hediye alamayanlar için pandemi koşulları da göz önüne alınarak 10 öneriden oluşan bir listesi paylaşıldı:

İlk sırada her 4 sevgiliden birinin ilk tercihi olan çiçekler yer alıyor. Bugün ve yarın 10 bin çiçekçi başta Sevgililer Günü simgesi olan gül olmak üzere onlarca çeşit çiçeği gece yarısına kadar istediğiniz adrese teslim edebiliyor.

Son dönemde sayıları hızla artan dijital içerik platform üyeliği oldukça güzel bir hediye seçeneği olabilir. Netflix’ten Gain’e, Exxen’den Amazon’a onlarca platform oldukça uygun fiyatları ile yine başka bir hediye seçeneği.

Yemeği kendiniz yapmak istemiyor ve Sevgililer Günü’nü evde de geçirmek istemiyorsanız başka bir seçenek romantik konaklamalı yemek paketleri. Birçok otel, bugüne özel menüler ile çiftleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Rezervasyon yaparak ve izinleriniz ile otelde romantik bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz.

Sevgililer Günü'ne özel seyahat planlayanlar için pek çok farklı seçenek mevcut. Sakin ve romantik bir seyahat isteyenler Sapanca, Ağva'yı, kayak severlere Kartalkaya ve Uludağ'ı tarihi yolculuk isteyenler ise Ürgüp'ü tercih edebilir.

Pandemi nedeni ile birçok etkinlik sanal ortama taşındı. Bunlar arasında seminerler gibi farklı alternatifler de var. Örneğin, İstanbul Modern’in çevrimiçi olarak sunduğu yetişkinlere yönelik Atölye Modern programında yer alan Sanat Tarihi seminerleriyle sevdiklerine farklı bir deneyim hediye edebilirsiniz.

Pandemi döneminde elimizde telefon ve tabletlerle epey vakit geçirdik. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. O halde sevgilinize ilgi alanına göre bir oyun ya da online bir kurs gibi dijital içerikler hediye etmeye ne dersiniz?

Konserler, tiyatro, sinema... Tüm bunlar bir süre daha hayalini kuracağımız sosyal etkinlikler arasında. Ancak bu etkinlikler artık online’da da düzenleniyor. 14 Şubat tarihinde de epey online konser var. Evde sevgilinize konser havasında izleyebileceği online bir konser hediye edebilirsiniz.

Yemek yapmakta çok iyi değilseniz ve bu geceyi de evde geçirmek zorundaysanız ünlü restoranların Sevgililer Günü menüsünü eve söyleyebilirsiniz. Divan’dan Parle’ye Mazzeluna’dan Zuma’ya kadar birçok restoran Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı menüleri evinize servis edebiliyor.

Yemeği çiftlerden genelde biri yapar diğeri de sofrayı hazırlar. Bu kez ünlü şeflerin tariflerini deneyerek sevgilinize sürpriz yapabilirsiniz. Hatta bu sefer ortada tam bir iş bölümü de olabilir. Menü birlikte oluşturulacak, alışverişe birlikte çıkılacak, yemek birlikte seçilecek.

Bir başka seçenek ise dijital içerik platformlarının Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı Sevgililer Günü temalı film seçkileri ile romantik bir gece geçirmek. Örneğin Gain, "Aşk Her Şeyi Affeder mi?” başlığıyla 15 filmden oluşan bir kısa film seçkisini yayınlarken Tivibu ise Menüde Aşk Var klasörü hazırladı. Birçok platform en özel filmleri listesine ekledi bile.

Bluetooth kulaklık ilk sırada

2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL’lik hacimle kapatan e-ticaret sektöründe de Sevgililer Günü dinamizmi başladı. Bu yıl hediye harcamalarının büyük oranda online yapılması bekleniyor. nesatılır.com da bu kapsamda Sevgililer Günü arifesinde tüketicilerin satın alma tercihlerini analiz eden bir araştırma yayınladı.

Şirketin verilerine göre, Sevgililer Günü hediye alışverişleri yüzde 60’lık bir oranla son haftaya tekabül eden 11-14 Şubat’ta yapılıyor. 11,12,13,14 Şubat günlerinde hediye tercihlerinde yüzde 15,3 ortalama ile bluetooth kulaklık başı çekerken, sevgililerin en çok tercih ettiği ikinci hediye yüzde 12 ortalama ile cep telefonu oluyor. Bu iki tercihi yüzde 8,9 ortalamayla cep telefonu kılıfı, yüzde 6,5 ortalamayla akıllı saat, yüzde 6 ortalamayla dekoratif aydınlatma ve yüzde 4,3 ortalamayla erkek kol saati takip ediyor.

Fiyat ortalamasında cep telefonu ilk sırada

Nesatılır.com analizinde ilgili günlerin en çok tercih edilen diğer hediye kategorileri, kahve ve espresso makineleri, spor ayakkabı, erkek parfüm, kadın parfüm, hediyelik eşya, çay makineleri, tost makinesi, kadın kol saati ve diğer olarak ölçümlenirken şampiyonlar liginde cep telefonu 2.565 TL fiyat ortalamasıyla ipi göğüslüyor. Fiyat ortalamasının en yüksek olduğu diğer ‘en’ler ise 319,2 TL ile akıllı saatler, 292,5 TL ile erkek kol saatleri, 135 TL ile bluetooth kulaklık, 112,2 TL ile dekoratif aydınlatma ürünleri ve 29,75 TL ile cep telefonu kılıfları.