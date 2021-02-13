Sevgililer Günü'nün öteki yüzü: Eski sevgiliye gönderilen 'troll' hediyeler

Sevgililer Günü'nde çok sayıda şirket, eski sevgililere gönderilebilecek çok sayıda hediyeyi müşterilerin beğenisine sundu. Bunların arasında, 'hamamböceğine isim verme', 'troll pasta', 'çöp kutusu tasarımı' gibi ürünler bulunuyor.

Her sene Sevgililer Günü'nde gündem olan hediye sektörü, yalnızca çiftler için değil, sevgilisinden ayrılanlar için de çeşitli fırsatlar sunuyor.

Her sene olduğu gibi, bu yıl da 'eski sevgiliye gönderilen hediyeler' gündem oldu.

CNN'den Francesca Giuliani-Hoffman, insanların eski sevgililerine gönderebilecekleri 'troll hediyeleri' sıraladı.

Sevgilinizin adını bir hamamböceğine verin

ABD'deki San Antonio Hayvanat Bahçesi, her sene olduğu gibi bu yıl da aynı kampanyayı duyurdu: Bir kuş, sürüngen veya memeli tarafından yenmeden önce eski sevgilinizin ismini bir hamam böceğine verin.

'Cry me a cockroach' ismi verilen kampanyada müşteriler, 5 dolar karşılığında eski sevgililerinin isimlerini bir hamam böceğine verip, bir kuş, sürüngen veya memeli tarafından yenmesini sağlıyor.

© REUTERS San Francisco Hayvanat Bahçesi

Vegan seçeneği de var

Ayrıca, kullanıcılara 20 dolar karşılığında hamamböceği yerine donmuş bir fare yedirme seçeneği de sunuluyor. Bunun dışında, vegan müşteriler için 5 dolarlık bir otobur seçeneği de mevcut. Buna göre, otobur beslenen hayvanların yemesi için müşterilere marul veya lahana gibi seçenekler sunuluyor.

Hayvanat Bahçesi'nin kampanyası, Facebook üzerinden canlı yayınlanacak ve müşteriler sosyal medyada paylaşabilecekleri bir sertifikaya sahip olacaklar.

Eski sevgilinizin ismiyle bir çöp kutusu hazırlayın

ABD Kentucky'de bulunan hayvan koruma grubu The Lexington Humane Society ise, kullanıcılara 10 dolar karşılığında üzerinde eski sevgililerin isminin yazılı olduğu bir çöp kutusu tasarımı yapma seçeneği sunuyor.

ngilizcede intikam anlamına gelen 'retribution' kelimesinden türetilen 'retripootion' ismli kampanyayla birlikte sokak hayvanları için şimdiden 1800 dolara yakın gelir elde edildi.

'Parıltı bombası'

PostalPranks.com isimli internet sitesinde ise, müşterilerin doğrudan eski sevgililerine gönderebilecekleri bir 'parıltı bombası' satılıyor.

Ücreti 19 dolar olan bu hediye, açıldığında parlak bir pudranın her yere saçılmasına yol açıyor.

Hediyeyle ilgili açıklamada bulunan şirket, "Parıltı toksik değildir ve malzemeleri lekelemez veya onlara zarar vermez. Ancak temizlemenin acı olacağını garanti edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Patates baskı fotoğraf

Bir diğer eski sevgili seçeneği ise, 'Anonymous Potato' isimli bir uygulama tarafından sunuluyor.

Kampanyaya göre, müşteriler eski sevgililerinin herhangi bir fotoğrafını yaklaşık 20 dolarlık bir ücret karşılığında bir patatesin üzerine bastırma seçeneğine sahip olabiliyor.

anonymouspotato.com Anonim Patates

Troll pasta

Bu senenin en çok öne çıkan hediyesi ise 'Troll pasta'. Troll Cakes'e pastanın üzerinde yazması istenilen yazı ve teslimat adresi gönderildiğinde, şirket hazırladığı 'troll pastayı' 35 dolar karşılığında adrese teslim ediyor. Öte yandan şirket, müşteriler eski sevgililerinin adresini bilmiyorsa bile, toplamda 60 dolara yükselen bir ücret karşılığında adresi bulmayı taahhüt ediyor.