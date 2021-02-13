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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nünde çiçek üreticilerine destek vermek amacıyla Antakya’da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan üreticiye 14 Şubat desteği: Tarladan alınan çiçekler Hataylılara hediye edildi

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    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nünde çiçek üreticilerine destek vermek amacıyla Antakya’da yetişen nergisleri alarak şehrin farklı ilçelerinde dağıtımını sağladı.

    Lütfü Savaş, Hatay’da nergis çiçeklerini 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi şehrin farklı noktalarında hemşehrilerine hediye etti.

    Hafta içinde Antakya Karlısu Mahallesi’nde nergislerin üretildiği tarlaları ziyaret eden ve üreticiyle buluşan Savaş, burada yetişen nergisleri eşi Nazan Savaş ile birlikte topladı. 

    Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak çiçekleri satın aldıklarını açıklayan Savaş, “Bu seneki Sevgililer Günü’nde gül, karanfil ya da diğer renkli çiçekleri almak yerine kendi üreticimizin yetiştirdiği nergisleri almayı tercih ettik. Bu 14 Şubat’ta hem Hatay’ın ruhuna hem de belediyemizin projelerine uygun davranmak istedik. Kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz nergisleri sevdiklerimize verelim istedik. Bu çiçekler bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Başkan Savaş, 14 Şubat Sevgililer Gününü kutlarken “Her insanın bir sevme ve kucaklama şekli var, Hatay gibi doğal, çiçeklerle sevginizi gösterin” dedi. 

    ​Savaş, “Bu hummalı çalışmada esnafımıza, üreticimize ve ticaret yapan insanımıza katkı sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma planımızı yaptık. Bu plan içerisinde fidancılık, çiçekçilik ve tıbbi aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Çiçeklerin yetiştirilmesi, toplanması ve pazarlanması noktasında insanlarımıza destek olacağız. Buradaki nergislerin toplanması bu anlamda ilk olsun istedik. Hatay Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınma master planı var ve tüm olgulara Expo’da yer vereceğiz” ifadesini kullandı.

    Öte yandan üreticiler de kendilerine verdiği destek nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teşekkür etti.

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