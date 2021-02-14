ABD'li komedyenden garsona, canlı yayında 7 bin dolarlık bahşiş

ABD'de bir komedyen, sosyal medyadaki takipçilerinden topladığı bağışları, New York'taki bir restoranda çalışan kadın garsona bahşiş olarak hediye etti. Canlı yayında üzerinde 7 bin dolarlık bağışın yer aldığı çeki teslim alan garson, sevincini gizleyemezken, bağışçılara defalarca teşekkür etti.

ABD'nin New York şehrindeki bir restoranda çalışan 24 yaşındaki garson Ulyana Hrushchak, sıradan bir sipariş olduğunu zannettiği servisini tamamladıktan sonra, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü müşterilerinden biri, Hrushchak'a 7 bin dolarlık bir bahşiş çeki verdi.

"Şu sıralar herkes zorluk çekiyor ve insanlar iyi bir şeyler yapmak istedi" diyerek, Instagram'daki takipçilerinden bahşiş için 1 günde 13 bin dolarlık bağış toplayan ABD'li komedyen Robyn Schall, Manhattan'daki bir restoranda kendisine iyi davrandığını söylediği garson Ulyana Hrushchak'a 7 bin dolarlık bahşiş verdi.

Hrushchak, yaşadığı şoku "Gerçek olduğuna inanamadım" sözleriyle ifade ederken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan anlarda, Schall'ın takipçilerine defalarca teşekkür etti.