Yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Soğuk hava ve yoğun kar yağışının yaşamı felç ettiği İskoçya'da ilginç bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

İskoçya’da yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentinde yokuşu çıkamayan bir TIR’ı ittirmeye çalışan kişi görüntülendi.

Ülke bugün son 11 yılın en soğuk günlerini yaşarken, ülkenin kuzeyinde donma ve yoğun kar trafiği olumsuz etkiledi.

İskoçya’nın Fife kentinde bir kişi, kar nedeniyle yokuşu çıkamayan TIR’ı ittirmeye çalışırken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.