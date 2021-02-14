'Bu yıl, ona beklediği tek hediyeyi alın': Koronavirüs aşısı için 'Sevgililer Günü' kurgusu

T24'ün haberine göre, kurgu videoda "Bu yıl, ona beklediği tek hediyeyi alın. Kovid-19 aşısı. Pfizer’den. Onun için herhangi biri olmayın, onun antikoru olun. Çünkü kalbe giden en hızlı yol, şırınga ve kendinizi öldürmemektir. Sevgiyle. Pfizer’den Kovid-19 aşısı. Hiçbir yerde mevcut değil" ifadelerine yer veriliyor.