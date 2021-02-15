Prens Harry ve Meghan Markle çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, çiftin ikinci bebeklerini beklediklerini ifade ederek, “Archie'nin abi olacağını doğrulayabiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi, 2’nci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular” dedi.

Harry ve Meghan, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya'ya taşınmıştı.

#BREAKING Prince Harry, Meghan Markle expecting 2nd child: reports pic.twitter.com/KWaXj830eU — AFP News Agency (@AFP) February 14, 2021

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