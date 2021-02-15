Manisa'da bir kişi annesini vuran babasını ve babanannesini öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Çarıktekke Mahallesi'nde 41 yaşınaki Süleyman Özcan eşi Raziye Özcan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Özcan eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Bu sırada çiftin oğlu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan'ı ve aynı odada bulunan babaannesi 82 yaşındaki Karanfil Özcan'ı vurdu.

Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle'nin muhtarı Mustafa Çetin olaya ilişkin, "Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu" dedi.