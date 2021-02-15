Samsun'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Mihrican Ekmenci ile 51 yaşındaki eşi Oğuz Taner Ekmenci arasında evde tartışma çıktı.

Oğuz Taner Ekmenci, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Sağlık ekiplerine haber veren Ekmenci, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı, sorgusunun ardından da tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, 2 çocuk annesi Mihrican Ekmenci’nin halk eğitim merkezinde usta öğretici olduğu, pandemi sebebiyle bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.

Mihrican Ekmenci’nin işsiz olduğu süre zarfında Kahramanmaraş’ta yaşayan ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi. Oğuz Taner Ekmenci’nin ise mühendis olduğu belirtildi.