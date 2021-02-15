Avustralya'da iki çocuğu zehirli yılandan kurtaran kedi öldü

Avustralya'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan iki küçük çocuk, ülkenin en ölümcül yılanının saldırısına uğramaktan kedileri Arthur sayesinde kurtuldu. Arthur ise aldığı zehirli ısırığın ardından hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Arthur isimli kedi, evin iki küçük çocuğunu, National Geographic tarafından ülkenin en ölümcül yılanı olarak listelenen kahverengi yılandan korudu.

Arthur, yılanla uzun süren mücadelesinden sonra onu öldürmeyi başardı. Ancak bu sırada kendisi yılan tarafından ısırıldı. Ev sahipleri, ısırığın ardından halsizleşen ancak daha sonra toparlanan kedinin durumunun iyi olduğunu düşündü fakat ertesi sabah kalktıklarında Arthur'u baygın halde buldular.

Arthur acilen veterinere götürülse de tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.

'Sen gerçek bir kahramansın'

Queensland Hayvan Acil Servisi Facebook'tan yaptığı duyuruda, ailenin çok üzüldüğünü belirterek, "Ailesi onu sevgiyle hatırlıyor ve çocuklarının hayatını kurtardığı için sonsuza dek minnettarlar" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yüzlerce kişi Arthur'un bir kahraman olduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Bir kullanıcı "Ah Arthur... Ne kadar cesur biri! Kalbim senin ve ailenin yanında" paylaşımı yaparken bir diğeri ise "Sen gerçek bir kahramansın" diye yazdı.

Veteriner hekimler yılan ısırıklarının ardından ani fenalaşmanın veya bayılmanın yaygın bir semptom olduğunu söyledi.

Avustralya'da birinci, dünyada ise ikinci en zehirli yılan olarak sıralanan kahverengi yılanların oldukça agresif ve hızlı oldukları biliniyor.