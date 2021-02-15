Etiler’de 4 gün önce kaybolan İranlı kadının bulunduğu açıklandı

İstanbul’da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi, geçtiğimiz cuma günü kayıplara karıştı. İddiaya göre emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de sevgilisiyle buluşacağını söyleyerek arkadaşının arabasından indi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi’den bir daha haber alınamadı.

Kayıp olan genç kadının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden annesi Maryam Ahadi, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İHA'da yer alan bilgiye göre, Ahadi’nin müdürünün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla haber geldi. Paylaşımda Ahadi’nin bulunduğu ve sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

'Kızım tanıdık birileri tarafından kaçırıldı'

Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

DHA'nın haberine göre Maryam Ahadi "Kızım Cuma günü akşam saat 18.30'dan sonra kaybolmuş. Ben kızım bulunana kadar herkesten şüpheleniyorum. İnşallah kızım bulunur. Tanıdık biri kızımı kaçırdı. Çünkü orada beklemişler. Allah'ın izniyle emniyet kızımı bulacak. Polis bana hala bir bilgi vermedi sadece üzerinde çalıştıklarını söylediler. Ben 6 aydır buradayım kızımın yanına gelmiştim. Kızım 3,5 yıldır burada yaşıyor. Kızım kendisi ressam ama 7-8 aydır emlak danışmanlığı yapıyor" şeklinde konuştu.