Dişçide akciğerine implant parçası kaçtı

Bursa'da kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın hasta, implant tedavisi için diş kliniğine gitti. Ancak tedavi sırasında implant dişin demir parçası, kadının nefes borusundan akciğerine kaçtı. Kadın, özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen röntgen sonunda demir parçanın akciğerde olduğu tespit etti. Parça endoskopi yöntemiyle akciğerden çıkarıldı.

‘Eğer parçayı çıkaramasaydık cerrahi bir müdahale gerekebilirdi.’

Hastanın geldiğinde hafif öksürük şikayeti olduğunu söyleyen Anadolu Hastanesi’nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç, “Hastanın içerisindeki implantın tomografik yöntemle nerede olduğunu tespit ettik. Akciğerin sağ lobuna girdiğini gördük. Endoskopik yöntemle hastanın akciğerine girerek parçayı çıkardık. Parça akciğerin önemli bir noktasını tıkamadığı için, küçük bir kanalını tıkadığı için ciddi bir solunum yetmezliği yoktu. Hastanın genç olmasının da katkısı vardı. Hasta operasyondan sonra parçanın çıkmış olmasından mutlu oldu. Eğer parçayı çıkaramasaydık cerrahi bir müdahale gerekebilirdi. Parçanın sivri kısmının ciğere saplanmamış olması bizim için bir avantajdı” diye konuştu.