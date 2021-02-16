Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendisini kara gömdü. Öte yandan sıfırın altına düşen hava sıcaklığında buz gibi göle giren Orhan, görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.