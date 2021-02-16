Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre gizli mesajların kesilmesi üzerine, Prenses Latife'nin arkadaşları konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu belirtilmişti.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam tarafından rehin tutuluyorum, hayatımdan endişe ediyorum https://t.co/1NfHfXb3WW pic.twitter.com/mAzGDpM4CH — BBC News Türkçe (@bbcturkce) February 16, 2021

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018'de görüştüğü Prenses Latifa'yı "sorunlu bir genç kadın" diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından "korkunç derecede yanıltıldığını" söylemişti.

Mary Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu, Prenses Latife'nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Robinson, "Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve konu soruşturmalı" dedi.

Prenses Latife'nin babası, Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum, dünyanın en zengin liderlerinden biri.

'Villa hapishane'

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife'ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife, videoyu "villa hapishane" dediği evin banyosunda kaydettiğini, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor.

Prenses Latife videoda:

Kendisini gemiden alan askerlerle mücadele ettiğini, onları tekmelediğini, kolunu ısırdığı bir komandonun acıdan çığlık attığını,

Uyuşturulduktan sonra özel uçağa bindirilirken bilincini kaybettiğini, gözlerini Dubai'de açtığını,

Kapıları kilitli, dışarıda ve içeride polislerin olduğu bir villada tek başına tutulduğunu söylüyor.

Prenses Latife'nin yakın arkadaşı Tiina Jauhiainen, kuzeni Marcus Essabri ve "Latife'yi Serbest Bırakın" kampanyasının sorumlusu David Haigh, bu mesajları Prensesin güvenliğinden endişe ettikleri için paylaşma kararı aldıklarını söyledi.

Panaroma ekibi, Prenses Latife'nin tutulduğu yerle ilgili bilgileri bağımsız kaynaklara doğrulattı.