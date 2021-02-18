‘Yoğun maske kullanımından dolayı oluşan ağız kuruluğu, ağızda ve dudak kenarlarında mantara neden olabiliyor’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, koronavirüs salgını döneminde kullanımı zorunlu olan maskenin ağız ve diş sağlığını etkilediğini belirtti. Hubbezoğlu, "Kaliteli ve doğru maske tercih edilmesi, ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer alan maskenin yanlış kullanımının, virüsün yayılımının yanında ağız kuruluğu, ağız ve dudak kenarlarında yara ve mantara neden olabileceğine dikkat çekti.

‘Maskeyi birkaç kat kullanmak koruyuculuğu çok az artırıyor, tek kat ve iyi bir maske kullanıldığında sorun oluşmayacaktır’

Yoğun maske kullanımın ağız kuruluğu ve mantara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hubbezoğlu, şöyle konuştu:

"Maske kullanımının ağız ve diş sağlığına direk olarak bir etkisi yok. Maske en doğru şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok ancak bizler hastalarımızdan ve bazı personelimizden hava almayacak şekilde üst üste maske kullanımından dolayı ağız ve dudak kenarlarında mantar türü rahatsızlıkların ortaya çıktığını gördük. Bu yüzden tek kat ve iyi bir maske kullandığınız zaman hiçbir sorun oluşmayacaktır. Maskelerin Sağlık Bakanlığından onaylı ve ISO belgeleri olması gerekiyor. Maskeyi birkaç kat kullanmak koruyuculuğu çok az artırıyor. Bunun yerine koruyuculuğu yüksek olan maskeler tercih edilmeli. Aynı maskenin kesinlikle uzun süre ağızda kalmaması gerekiyor.”

‘Bez ve diğer maskeler korunaklık açısından henüz kanıtlanmış değil’

Maskelerin ıslanınca geçirgenliğinin bozulduğuna vurgu yapan Hubbezoğlu, “Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli. Çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor. Bez maskeler ve diğer maskeler korunaklık açısından henüz kanıtlanmış değil. Bu nedenle kanıtlanmış maskeleri kullanmak önemli. Yoğun maske kullanımından dolayı oluşan ağız kuruluğu, ağızda ve dudak kenarlarında mantar veya buna benzer dermatit şeyler çıkartabiliyor. Ya da kullanılan maske temiz değilse ağız yaralarına neden oluyor” ifadelerini kullandı.