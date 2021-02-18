İstanbul’da son kar yağışlarıyla beraber barajların doluluk oranları neredeyse yüzde 50’ye vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros “İstanbul için susuzlukla ilgili kritik dönemi atlattık, şehre en az 9 ay yetecek kadar su var” dedi.

İstanbul’u pazar gününden bu yana etkisi altına alan kar, dün sabah ısının sıfırın altına düşmesiyle yeniden etkili oldu. Gece boyu etkili şekilde yağan kar kısa sürede yolları kapattı. Sabah mesai saatinin başlangıcında ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Kar nedeniyle toplu ulaşıma da talep arttı.

Hürriyet’in haberine göre, meteoroloji’ye göre kar yağışı bugün İstanbul’da yerini sağanak yağışa bırakırken soğuk hava sürecek. Kar yağışı bir yandan da İstanbul’un barajlarına da yansıdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros son durumu şöyle anlattı:

‘Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor’

“9 Ocak’ta İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 19.16’ya kadar gerilemişti. Ocak ve Şubat aylarında gelen yağışlarla bu oranlar arttı. Şu anda yüzde 48.28’e ulaşmış durumda. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden gelecek suyu da hesap edersek İstanbul’a en az 9 ay yetecek kadar su var. Susuzlukla ilgili İstanbul için kritik dönemi atlattık. Son kar yağışıyla baraj doluluk oranlarının yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor. Ancak buna rağmen tasarruf yaparak suyumuzu daha verimli kullanmalıyız. Şehir şebekelerinde kayıp kaçak su oranını en aza indirmeliyiz.”

Normalin altında yağış alan Anadolu’daki göl ve barajlar için riskin devam ettiğini söyleyen Toros, “Anadolu’da su kullanımıyla ilgili önlemler alınmalı. Tarımda damlama sulama yöntemi teşvik edilerek vahşi sulamanın önüne geçilmeli” dedi.