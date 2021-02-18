Apple, son güncellemesiyle 217 yeni emoji getiriyor

Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14.5 sürümü, Emojipedia'nın kurucusu Jeremy Burge tarafından tasarlanan 217 yeni emojiyle geliyor.

Yeni emojilerdeki değişiklikler, salgının getirdiği yenilikler, ten rengi ve cinsiyetle alakalı.

Emojiler arasına kirli sakallı erkek ve kadın ile ten renkleri farklı heteroseksüel ve eşcinsel çiftler ekleniyor. (👩🏻‍🤝‍👨🏽👩🏿‍🤝‍👩🏽👨🏿‍🤝‍👨🏽)

Hali hazırda emojiler arasında yer alan içi kan dolu şırınga ifadesi (💉) ise pandemiyi simgeleyen aşıya hazır boş bir şırıngaya dönüşüyor.

Ayrıca, emojiler arasına bulutların arasında yer alan bir yüz, spiral gözlü bir yüz, yanan kalp ve bandajlı kalp de katılıyor.