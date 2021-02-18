14 Şubat aksilikleri: 'Kız arkadaşıma gönderdiğim çiçeği babasına teslim ettiler'

Şikayetvar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçek siteleriyle ilgili gelen şikayetleri açıkladı. Çiçek gönderiminde yaşanan en büyük sıkıntı zamanında gitmeyen siparişler, müşteri hizmetlerine ulaşamama, eksik ya da yanlış ürün gönderimi gibi sorunlar oldu.

14 Şubat, yılın en çok çiçek ve hediye günlerinden biri. Yoğunluğunun yaşandığı bu günün aksiliklerini ise Şikayetvar sitesi açıkladı. Çiçek gönderiminde yaşanan en büyük sıkıntı zamanında gitmeyen siparişler, müşteri hizmetlerine ulaşamama, eksik ya da yanlış ürün gönderimi gibi sorunlar oldu.

Şikayetlerden bazıları şu şekilde sıralandı:

‘Gönderen kişinin gizli kalmasından şikayetçiyim’

“Öncelikle tuhaf bir notla iş yerime gelen bir isimsiz hediye hakkında bilgi almak istiyorum. Aramama rağmen bilgi vermiyorlar. Kişinin gizliliğinden rahatsızlık duyuyorum. Bu ülkede onca kadın cinayeti yaşanırken sizin hala böyle gizli gönderilen bir konseptinizin olması çok yanlış. Tarafıma dönüş bekliyorum. Aksi takdirde savcılıkta arayacağım hakkımı.

‘Sevgilime gönderdiğim kargo ve mesaj babasına iletildi’

Sevgililer Günü’nde göndermiş olduğum gönderinin üzerine gizli olması gereken mesajımı A4 kağıda yazıp kolinin üzerine yapıştırmışlar. Nerede KVKK, nerede gizlilik? Mesajımı tüm kargocular da dahil herkes okudu. Kargo kız arkadaşımın babasına teslim edildi. Sağ olsunlar mesajı o da okudu.

‘Siparişim başkasına teslim edildi’

Sevgililer Günü sabahı sipariş verdim. Saat 18.00 e kadar teslim edilmesi gereken sipariş teslim edildi bilgisi gelmesine rağmen başkasına teslim edildi. Zaten mesajlara cevap veren hiç kimse yok. Böylesine özel bir günde firmanın sınıfta kalması oldukça başarısız olduğunu gösteriyor.

‘Teslimat için 2022 Şubat ayını mı bekliyorsunuz’

Ne siparişim geldi ne de muhatap bulabiliyorum. Yapmıyorsanız bu işi bırakın. Sayenizde rezil olduk. Para iadesi istiyorum çok acil. Teslimat için 2022 Şubat ayını mı bekliyorsunuz?

‘Çiçek bana teslim edildi gözüküyor ama asla teslim edilmedi’

Eşim 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bana çiçek yolladı. Fakat bana teslim edilmedi. Para iadesi de olmadı. Arayınca asla ulaşamıyoruz da. Böyle bir rezalet olabilir mi? Çiçek bana teslim edildi gözüküyor ama asla teslim edilmedi. İnsanı rezil ediyorsunuz bari para iadesini yapın!

‘485 liraya aldığım çiçek, 250 liraya kadar düştü’

Sevgililer Günü için aldığım çiçek 485 liraydı. Sevgililer Günü’nden 3 gün önce aldım. Ancak 1 gün kala Sevgililer Günü’ne aynı çiçeğin ücreti 250 liraya kadar düştü madem 250’den satılabiliyordu yüzde 100 fiyat farkı nereden kaynaklandı? Bu şekilde fahiş fiyatlar hiç yakışmadı.“