'Perseverance', Mars’a iniyor

NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyine iniş yapıyor.

Uzayda yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından NASA'nın Persevarance aracı Mars'a iniyor. NASA'nın, Mars'ı incelemesi için fırlattığı gezginci keşif aracı Perseverance Kızıl Gezegen’e ulaşmak üzere. Daha önce NASA’nın başlattığı isim kampanyası ile adını duyuran Perseverance yanında ismini yazdıran milyonlara ait bu bilgilerle yol alıyor.



"Perseverance"ın da söz konusu bölgeye iniş yaptıktan sonra, bu bölgede olası mikrobiyal yaşamın izleri üzerinde uzun yıllar araştırma yapması planlanıyor. Uzay aracının göndereceği verileri değerlendirecek olan kurumlar arasında, Alman Uzay ve Havacılık Dairesi (DLR) de yer alıyor.