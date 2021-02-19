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    NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Balcı: Bu göl, Mars'ın 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir

    NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Balcı: Bu göl, Mars'ın 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir

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    NASA’da, Mars’taki Jezero Krateri için Salda Gölü'nde çeşitli araştırmalar yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı “Salda Gölü Jezero Kraterine yaşam arayışında anahtar niteliğinde. Gölde yapılan çalışmalar krater için kılavuz görevini görüyor. Salda Gölü, bir bakıma Mars'ın ve erken yer kürenin 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir” dedi.

    Yaklaşık 7 ay süren ve bu süreçte 427 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, Mars'ın Jezero Kraterine indi. Dokuzuncu misyonunu gerçekleştiren NASA Jezero Krateri için Salda Gölü'nde çeşitli araştırmalar yapmıştı

    ‘Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu bilim adamlarını heyecanlandıracak’

    2007 yılından beri bu çalışmalarda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, "Perseverance ana misyonu astrobiyoloji, yani yaşamın izlerini aramak. Bu robot, çok iyi bir jeolog. Göl tabanını oluşturan sedimanlardan örneklerden alacak ve bunları daha sonraki bir misyonda yer küreye dönüp daha detaylı bir çalışmaya tabii tutulacak. Bu durum misyonu daha da özel kılıyor. İnsanlığın tarihinde ilk defa bir başka gezegenden kayaçları toplayıp bununla başka bir çalışma yapılacak. Bu çok önemli ve heyecan verici. İlk defa yaşamın başka bir gezegende yaşam olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" dedi.

    ‘Salda Gölü Jezero Krateri’nde yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor’

    Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün yapılarının benzer olması nedeniyle uzun yıllardır çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Balcı, "Jezero krateri de bazı kriterler göz önüne alarak seçildi. Yaşamın izlerinin aranacağı bir çalışmaya başladı. Salda Gölü'nün sediman ve minorolojik yapılarının benzer olması Salda Gölü'nün de bir fluval sistemle besleniyor olması gibi benzerlikler nedeniyle bütün bilim camiasında öne çıktı. Salda Gölü Jezero Kraterine yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor. Yol haritasını çizmek için kullandığı alanlardan biri" dedi.

    ‘Burada yapılan çalışmalar kılavuz görevi görüyor, Salda’da yapılan çalışmalar çok önemli’

    Prof. Dr. Balcı, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların Mars için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Salda Gölü'nün çevresi kaplayan beyaz karbonat oluşumlar mikroorganizma oluşumlar vasıtasıyla oluşmuş. Yani bir bakıma mikrobiyal manifestosu Salda Gölü'nün. Mikrobiyal yollarla oluşmuş bir alanı takip eder ve izlerini anlayabilirseniz Jezero kraterinde nereye gittiğinizde bu yaşamın izlerini bulabilirsiniz bunun için bir kılavuz görevi görüyor. Bu açıdan Salda'da yapılan çalışmalar çok önemli ve önemi de artacak. Salda Gölü, bir bakıma Mars'ın ve erken yer kürenin 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Mars, Araştırma, Nurgül Çelik Balcı, NASA, Jezero Krateri, Salda Gölü, Türkiye
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