Usta oyuncu Toygun Ateş koronavirüse yenik düştü

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı tedavi gören sinema sanatçısı Toygun Ateş'in vefat ettiğini açıkladı.

Sinema filmi için Malatya'da bulunan ünlü oyuncu Toygun Ateş 9 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmış ve bir süre sonra durumu kötüye gidince entübe edilmişti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.



Sanat camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/uS4QtZHVss — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) February 19, 2021

67 yaşındaki usta oyuncunun cenazesinin hastane morguna kaldırıldığı ve ailesinin gelmesinin beklendiği öğrenildi.