Kızılırmak Deltası'nda nesli tehlike altındaki Sibirya kazları görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ‘Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi’ kapsamında deltada uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Sibirya kazı tespit edildi.