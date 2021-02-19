Kızılırmak Deltası'nda nesli tehlike altındaki Sibirya kazları görüldü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa ‘Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi’nin yürütüldüğünü söyledi.
Proje kapsamında deltada biyoçeşitliliğin belirlendiğine ve kuş türlerinin yeniden kayıt altına alındığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:
- "Araştırmalar kapsamında gerçekleştirilen izleme çalışmaları sırasında Kızılırmak Deltası'nda uzun süredir görülmeyen ve nesli küresel ölçekte tehlike altında olan, statüsü 'hassas' olan Sibirya kazı tespit edildi.
- En son 2006 yılında deltada bir birey olarak kayda alınan Sibirya kazı, ülkemizde kış aylarında nadir görülen kaz türlerindendir.
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, küresel ölçekte soyu tehlike altındaki Sibirya kazının Sibirya bölgesinde kutup çizgisinin kuzeyinde ürediğini söyledi.
- Kuzeyde sert geçen kışlarda ülkemizde görülür. Kırmızı siyah beyaz renk tüyleri ile çarpıcı bir görünüme sahip olan Sibirya kazı, ülkemizde koruma altındadır ve avı yasaktır.
- Genellikle 1-2 birey halinde görülen Sibirya kazları, Kızılırmak Deltası'ndaki çalışmada 6 birey olarak kaydedildi."
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